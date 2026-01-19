حرائق الغابات تقتل 16 وتشرد الآلاف في تشيلي

أعلن رئيس تشيلي غابرييل ⁠بوريتش حالة الكارثة في منطقتين بجنوب البلاد، أمس، بعد أن قتلت حرائق الغابات المستعرة 16 شخصاً على الأقل، وأجبرت ما لا يقل عن 50 ألفاً على ترك منازلهم.

وقالت وكالة الغابات في تشيلي، إن رجال الإطفاء ظلوا يكافحون 24 حريقاً في جميع أنحاء البلاد ⁠حتى صباح أمس، ويقع أكبرها في منطقتي نوبلي وبيو بيو، حيث أعلنت الحكومة حالة الطوارئ. وتقع المنطقتان على بُعد نحو 500 كيلومتر جنوبي العاصمة سانتياغو.

وقال بوريتش ⁠في منشور على موقع «إكس»: «في ضوء حرائق الغابات الخطيرة المستمرة، قررت إعلان حالة الطوارئ في منطقتي نوبلي وبيو بيو. جميع الموارد متاحة».

وقال وزير الأمن لويس كورديرو للصحافيين، ​إنه تسنى التأكد من مقتل 15 شخصاً في منطقة ​بيو بيو ليرتفع إجمالي ​الوفيات إلى 16 بعد أن أكدت الحكومة وفاة شخص في نوبلي السبت.

وكانت الحرائق اندلعت السبت في خضم فصل الصيف الجنوبي الذي يتسم بارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح عاتية. والتهمت الحرائق ما يقرب من 8500 ⁠هكتار (21 ألف فدان) في المنطقتين حتى الآن، الأمر الذي يعرض عدداً من المجتمعات المحلية في المنطقة للخطر وهو ما دفع السلطات إلى إعلان أوامر الإخلاء.

وقالت وكالة ​الكوارث في ​تشيلي (سينابريد): إنه تسنى إجلاء ما يقرب من 20 ألف شخص، مشيرة إلى تدمير 250 منزلاً على الأقل.

وتقول السلطات إن الظروف المناخية السيئة مثل الرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة ساعدت على انتشار حرائق الغابات وعرقلت جهود رجال الإطفاء في السيطرة على الحرائق.

ويخضع جزء كبير من تشيلي لتحذيرات من ارتفاع شديد في درجات الحرارة. وتشهد كل من تشيلي والأرجنتين درجات حرارة مرتفعة وموجات حر منذ بداية العام، مع اندلاع حرائق غابات مدمرة في باتاجونيا الأرجنتينية في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي الثاني من فبراير 2024، اندلعت حرائق عدة في محيط مدينة فينيا ديل مار على مسافة 110 كيلومترات من مدينة سانتياغو في اتجاه الشمال الغربي، أودت بـ 138 شخصاً وفق أحدث الأرقام.