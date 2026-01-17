بلجيكا تشارك في مهمة استطلاع دولية في غرينلاند

أعلنت بلجيكا أنها ستشارك ابتداءً من يوم الإثنين المقبل، في مهمة استطلاع دولية في إقليم غرينلاند، وذلك في إطار جهود حلف شمال الأطلسي (الناتو) لتعزيز الحضور العسكري في منطقة القطب الشمالي ذات الأهمية الإستراتيجية.

وذكرت وزارتا الدفاع والخارجية البلجيكيتان، في بيان مشترك صدر الجمعة، أن وزارة الدفاع ستوفد ضابطاً واحداً إلى المنطقة القطبية للمشاركة في المهمة، وذلك بقرار من وزير الدفاع، ثيو فرانكن، ووزير الخارجية، ماكسيم بريفو.

وتأتي المشاركة البلجيكية أسوة بعدد من الدول الأوروبية، من بينها فرنسا وألمانيا وهولندا، التي أعلنت خلال الأيام الماضية إرسال عناصر عسكرية إلى غرينلاند.

وتُنفَّذ مهمة الاستطلاع تحت القيادة الدنماركية، وتندرج ضمن مساعٍ أوسع يقودها حلف الناتو لتعزيز الوجود العسكري وتوسيع فرص التدريب في منطقة القطب الشمالي.

وتهدف المهمة إلى استكشاف إمكانات تنظيم تدريبات ومناورات عسكرية مستقبلية في غرينلاند، إضافة إلى تقييم فرص زيادة الوجود العسكري لأغراض الردع والدفاع. وبناءً على نتائج المهمة، ستُجرى مشاورات إضافية داخل الحلف حول الأنشطة التدريبية والعملياتية المحتملة في المنطقة.

وقال وزير الدفاع البلجيكي ثيو فرانكن إن "الأمن في منطقة القطب الشمالي ذو أهمية إستراتيجية للحلف بأكمله، ومن خلال مشاركتنا في هذه المهمة نؤكد التزامنا داخل الناتو ونسهم في الجهود الجماعية لحماية هذه المنطقة الحيوية".

من جانبه، شدد وزير الخارجية ماكسيم بريفو على أن المهمة تنسجم بالكامل مع جهود بلجيكا لتعزيز التعاون الدولي، مؤكداً أن منطقة القطب الشمالي تتطلب مقاربة جماعية من جميع الحلفاء، وأن بلجيكا مستعدة لتحمل مسؤولياتها في هذا الإطار.

وأشار الوزيران إلى أن أي قرارات لاحقة بشأن توسيع المشاركة البلجيكية، بما في ذلك احتمال الانضمام إلى عمليات مستقبلية مثل "الحارس القطبي" (Arctic Sentry)، ستُتخذ في وقت لاحق وبالتشاور الوثيق بين الشركاء الحكوميين.