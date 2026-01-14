فنزويلا تبدأ الإفراج عن محتجزين أمريكيين

أكد مسؤول أمريكي أن فنزويلا بدأت الثلاثاء إطلاق سراح أمريكيين مسجونين، مشيدا بالخطوة التي اتخذتها القيادة الموقتة في البلاد بعد إطاحة واشنطن الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية طلب عدم كشف هويته "نرحب بالإفراج عن أمريكيين محتجزين في فنزويلا. إنها خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح من جانب السلطات الموقتة".

ولم يقدم تفاصيل بشأن إطلاق سراح السجناء كما لم يذكر عدد الأشخاص الذين أفرج عنهم، إلا أنه أشار إلى أن هناك أكثر من واحد.

وأمرت ديلسي رودريغيز، نائبة مادورو التي أصبحت رئيسة بالوكالة للبلاد، بالإفراج عن سجناء عقب الهجوم الأمريكي.

وأشاد الرئيس دونالد ترامب بهذه البادرة، قائلا إنه ردا على ذلك ألغى موجة ثانية من الضربات.

وسُجن العديد من الأشخاص لمشاركتهم في الاحتجاجات على انتخابات 2024 التي أُعلن فوز مادورو فيها رغم ادعاءات بحصول تزوير.

وأفرجت فنزويلا في وقت سابق عن مواطنين إسبان وإيطاليين من سجونها.