زلاجتان تجرهما كلاب".. ترامب يسخر من دفاعات غرينلاند

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد أنّ الولايات المتحدة ستضم غرينلاند "بطريقة أو بأخرى" قائلا "إذا لم نسيطر عليها، فستفعل ذلك روسيا أو الصين".

وقال ترامب من الطائرة الرئاسية إن "على غرينلاند إبرام صفقة، لأنها لا تريد أن تسيطر عليها روسيا أو الصين".

واضاف أن "إبرام صفقة هو الجزء السهل، لكننا سنحصل على غرينلاند بطريقة أو بأخرى".

وقال بنبرة ساخرة "دفاعهم يعتمد أساسا على زلاجتين تجرهما كلاب. هل تعلمون ذلك؟ هل تعلمون ما هو دفاعهم؟ زلاجتان تجرهما كلاب".

وتابع "نرى في الوقت نفسه مدمرات وغواصات روسية وصينية في كل مكان".

وقال "لن نسمح بحدوث ذلك، وإذا أثر ذلك على حلف الناتو، فليكن. لكن كما تعلمون، هم بحاجة إلينا أكثر مما نحن بحاجة إليهم".

الدنمارك التي تنتمي إليها غرينلاند عضو في حلف شمال الأطلسي، وسبق أن حذرت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن من أن أي محاولة للاستيلاء بالقوة على الجزيرة ذات الحكم الذاتي والغنية بالمعادن ستعني "نهاية كل شيء"، بما في ذلك نظام الأمن القائم منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.

من جانبها، حثت ‌الصين اليوم الاثنين الولايات المتحدة على الإحجام عن استخدام الدول الأخرى كذريعة لتحقيق مصالحها ⁠الخاصة، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن ⁠الولايات المتحدة بحاجة إلى السيطرة على غرينلاند لمنع روسيا أو الصين ​من احتلالها في ​المستقبل.

وقالت المتحدثة ​باسم وزارة الخارجية الصينية ‌ماو نينغ ‌في ⁠مؤتمر صحفي "القطب الشمالي منطقة تخص المصالح العامة ​للمجتمع ​الدولي برمته".

وأضافت أن أنشطة الصين في القطب ‍الشمالي تهدف إلى تعزيز السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة.

ودعت ماو إلى احترام حقوق ‍وحريات جميع الدول في القيام بأنشطة مشروعة في القطب الشمالي.