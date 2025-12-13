طائرة دون طيار تسجل أطول مسافة بالعالم

أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية، أول من أمس، خلال معرض تشجيانغ الدولي لصناعة النقل الذكي، بمدينة هانغتشو عاصمة مقاطعة تشجيانغ شرقي الصين، أن طائرة صينية دون طيار تعمل بالهيدروجين، سجلت مستوى قياسياً لأطول مسافة طيران بالعالم، حيث بلغت 188.605 كم.

وأكملت الطائرة «تيانموشان - 1» هذه الرحلة خلال أكثر من أربع ساعات في هانغتشو، وفقاً لجامعة بيهانغ.

وتتوافق بيانات وإنجازات «تيانموشان - 1» مع معايير موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وكشف عن الإنجاز مختبر تيانموشان التابع لجامعة بيهانغ.

وبحسب الجامعة، تتميز هذه الطائرة بقدرتها على التحليق لمدة طويلة جداً تصل إلى 240 دقيقة بدون حمولة، وتعمل بكفاءة عالية في درجات حرارة تراوح بين 40 درجة مئوية تحت الصفر و50 درجة مئوية.