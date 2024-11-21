نجوم ميتة وحية تعيش جنباً إلى جنب

في اكتشاف مذهل، تمكن علماء الفلك من جامعة تورنتو، من كشف لغز جديد حول حياة النجوم، حيث عثروا على عدد كبير من الأنظمة النجمية الغريبة، حيث يعيش نجم «ميت» «قزم أبيض» جنباً إلى جنب مع نجم «حي» «نجم تسلسل رئيسي» في مجموعات نجمية شابة.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة المجلة الفيزيائية الفلكية، عندما يموت نجم كبير يتحول إلى قزم أبيض صغير وكثيف، لكن المثير في هذا الاكتشاف هو كيفية وجود حياة بين نجم ميت ونجم حي.

واستخدم العلماء تقنيات حديثة لتحليل كميات هائلة من البيانات الفلكية، وقد تمكنوا من العثور على هذه الأنظمة النجمية المخفية بفضل الذكاء الاصطناعي.