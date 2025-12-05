«قمر الثلج» يبزغ اليوم

يترقب عشاق الفلك حول العالم حدثاً سماوياً بارزاً مساء اليوم الجمعة، مع طلوع آخر قمر مكتمل في العام، والمعروف باسم «قمر الثلج»، أو «قمر الصقيع».



يتوقع أن يمنح قمر الثلج أو قمر الصقيع المراقبين فرصة أخيرة هذا العام لمشاهدة البدر في واحدة من ألمع وأكبر لحظاته، حيث سيصل إلى نقطة الحضيض، أقرب مسافة له من الأرض في مداره، ليظهر أكبر بنسبة 14%، وأكثر سطوعاً بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بأصغر بدر سجل خلال العام.



ويسمى هذا القمر بـ«قمر الثلج» أو «الصقيع» نظراً لانخفاض درجات الحرارة المعتاد في النصف الشمالي من الكرة الأرضية خلال هذا الفصل.

ويعد هذا البدر جزءاً من الركود القمري الكبير، وحدثاً فلكياً طويل الأمد يحدث مرة كل 18 سنة ونصف السنة تقريباً. وللمهتمين برصد الظاهرة أو تصويرها، ينصح الخبراء باستخدام المناظير المقربة أو التلسكوبات والكاميرات المزودة بعدسات مناسبة للتصوير الليلي، لالتقاط آخر قمر مكتمل في عام 2025 في سماء الأرض.