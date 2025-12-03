لوائح خاصة بحماية سور الصين وإدارته واستخدامه

أصدرت بلدية بكين مؤخراً، لوائح جديدة خاصة بحماية سور الصين العظيم، توفر قواعد تشريعية لحماية قسم سور الصين العظيم في بكين، وإدارته واستخدامه ونقله للأجيال القادمة.

وحددت اللوائح، التي مررتها اللجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب لبلدية بكين، ومن المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في أول مارس المقبل، نطاق تطبيقها الذي يشمل سور الصين العظيم نفسه وكل ما يرتبط به من تراث ثقافي وبيئة محيطة.

وتعد هذه اللوائح الأولى من نوعها المخصصة لحماية سور الصين العظيم منذ بدء العمل بالقانون المنقح لحماية الآثار الثقافية في الأول من مارس الماضي.

ويمتد السور العظيم في بكين على ستة أحياء، وهي: بينغقو ومييون وهوايرو وتشانغبينغ ويانتشينغ إلى جانب منتوقو. ويبلغ قطاع بكين لسور الصين العظيم 520.77 كيلومتراً، ويتكون من 461 قسماً، يعود تاريخها إلى حقب تمتد من أسرة تشي الشمالية (550 - 557) وأسرة مينغ (1368 - 1644).

وفي عام 1987، تم إدراج قسم بادالينغ من سور الصين العظيم على قائمة التراث العالمي لليونسكو.