القرود تجيد التعلم من أقرانها

كشف باحثون من جامعة دورهام، أنَّ قرود الكابوشين البرية في البرازيل، تتعلم المهارات الاجتماعية من بعضها البعض، تمكّنها من حل المشكلات، حيث قاموا بإعداد صندوق كبير يحتوي على طعام يمكن للقرود الوصول إليه، إما عن طريق رفع الباب أو سحب المقبض.

ولاحظ الباحثون كيف توصلت القرود إلى كيفية الوصول إلى الطعام، وكيف انتشرت هذه المعرفة داخل مجموعاتها، ووجدوا أن القرود تتعلم في الغالب من خلال مراقبة الآخرين بشكل مباشر، حيث لعب التسامح الاجتماعي دوراً مهماً.

وكانت القرود التي كانت تنظف شريكاتها أو تأكل بالقرب من بعضها البعض، أكثر عرضة لمراقبة بعضها البعض والتعلم منها.

وكانت القرود الساذجة، أو تلك التي ليس لديها معرفة مسبقة، تميل إلى ملاحظة الذكور الناجحين في المجموعة.