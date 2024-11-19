انقراض «الكروان رفيع المنقار»

خلص علماء من جمعيات دولية مهتمة بحماية الطيور والتنوع البيولوجي، إلى أن طائر الكروان رفيع المنقار «انقرض عالمياً».

والكروان رفيع المنقار طائر ساحلي مهاجر تناسل في غرب سيبيريا وهاجر إلى البحر المتوسط ​​في الشتاء.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، نشر علماء من الجمعية الملكية لحماية الطيور، ومؤسسة حياة الطيور الدولية، ومركز التنوع البيولوجي الطبيعي في هولندا، ومتحف التاريخ الطبيعي، أمس، تحليلاً لحالة حفظ هذا النوع من الطيور.

ووجد العلماء أن «آخر مشاهدة دامغة لطائر الكروان رفيع المنقار، كانت في فبراير من عام 1995 في المغرب»، وخلصوا إلى أنه «منقرض عالمياً».

ومن المرجح أن يكون الكروان رفيع المنقار أول حالة انقراض عالمي معروف للطيور من البر الرئيسي لأوروبا وشمال أفريقيا وغرب آسيا.