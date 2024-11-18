اعتقال مسافر في جسده 300 عنكبوت

اعتقل أمن المطار في البيرو مسافراً من كوريا الجنوبية خلال محاولته تهريب 300 عنكبوت عبر ربطها بجسمه.

وقبض على الشاب البالغ من العمر 28 عاماً، والذي لم يذكر اسمه، في مطار ليما بعدما لاحظ عناصر الأمن أنه يعاني من «تورم في المعدة». ومما أثار رعبهم وجود 300 عنكبوت نوع الرتيلاء مخبأة تحت سترته، وحوالي 100 حشرة من نوع «أم أربعة وأربعين»، وتسعة نمل رصاصي لاذع في أكياس بلاستيكية صغيرة.

وعلّق أحد الضباط في تصريح نقلته صحيفة ديلي ميل البريطانية: «لوحظ أن الشاب قد وضع هذه العينات في أكياس صغيرة قابلة للقفل مع ورق الترشيح... وضعها حول جسده، محاطاً بحزامين».

وتم تسليم جميع الحشرات المهرّبة إلى خدمات حماية الحيوان، حسبما ذكرت بيلار أيالا، عالمة الأحياء من الهيئة الوطنية للغابات والحياة البرية في البيرو.

ازدادت خلال الفترة الأخيرة تجارة تهريب الحشرات ذات الأرجل الثمانية ويقودها إلى حد كبير جامعو الهدايا التذكارية من القطاع الخاص. وتعتبر تجارة «مربحة للغاية»، حسب تقرير نشرته الصحيفة البريطانية أمس الأحد، وتناقلته مواقع إخبارية.

من جهته، قال كريس هاملتون، أستاذ دراسات الحشرات في جامعة أيداهو: «إن الرتيلاء معرضة بشكل خاص للصيد الجائر لأنها تعيش لفترة طويلة - يصل عمر بعضها إلى 30 عاماً - وتتكاثر الإناث في وقت متأخر وبشكل غير متكرر».

وأضاف: «هذا أمر فظيع بالنسبة لمقاومة الاضطرابات البشرية (تدمير الموائل، أو تجارة الحيوانات الأليفة، أو تغير المناخ) بسبب المدة التي يستغرقها تجديد السكان».