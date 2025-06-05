زجاج يحمي من الإشعاع

طور علماء من جامعة الأورال الفيدرالية في روسيا، وضمن فريق بحث دولي، نوعاً جديداً من زجاج البوروسيليكات، ويتميز هذا الزجاج بفاعلية أكبر بنسبة 28 % في الحماية من أشعة غاما مقارنة بالخرسانة والمواد التقليدية الأخرى.



ووفقاً للدراسة الجديدة، سيتيح هذا الزجاج إمكانية إنتاج نظارات واقية من الإشعاع، بالإضافة إلى شاشات أرق وأكثر متانة للمعدات الطبية والصناعية والنووية.



يستخدم زجاج البورات على نطاق واسع في الصناعة النووية نظراً لمقاومته للإشعاع وسهولة إنتاجه، إلا أن كثافته المنخفضة تحد من استخدامه: فهو زجاج هش.

وقد حلّ العلماء هذه المشكلة بإضافة أكاسيد ثقيلة إلى زجاج البورات، النيوديميوم، والباريوم.



ونتيجة لذلك حصلوا على عينات أقوى مع الحفاظ على الشفافية.