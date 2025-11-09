الدببة.. خطر يتهدد اليابانيين

يسود في بعض مناطق شمال اليابان شعور بالذعر من هجمات الدببة التي يتعرض لها السكان، ما حدا ببعضهم إلى تعليق أجراس على حقائبهم كي يبعدوا بصوتها هذه الحيوانات، في حين تدعو لافتات، الناس إلى توخي الحذر.

فمنذ أبريل الفائت، أودت هجمات هذه الحيوانات بحياة 13 شخصاً في مختلف أنحاء اليابان، وهو رقم قياسي، وتكثر الأنباء عن دخول الدببة إلى المنازل، وتجولها قرب المدارس، واجتياحها المتاجر الكبرى.

وتفيد البيانات الرسمية بأن عدد الجرحى قد يبلغ رقماً قياسياً، إذ تجاوز المئة من أبريل حتى سبتمبر.

ويقول الصياد التقليدي كاكيرو ماتسوهاشي البالغ 28 عاماً خلال جولة في إحدى غابات محافظة أكيتا الشمالية، متسلحاً بسكينه «نسمع أخباراً كل يوم تقريباً عن تعرّض أشخاص للهجوم أو الإصابة».

وبلغ عدد القتلى بهجمات الدببة قبل خمسة أشهر من انتهاء هذه السنة ضعف الرقم القياسي السابق المسجل في 2023 - 2024.

وفي السنوات الأخيرة، شهدت اليابان أحد أعلى معدلات الهجمات القاتلة للدببة على مستوى العالم.

ونشرت السلطات وحدات عسكرية لتقديم المساعدة اللوجستية في نصب أفخاخ لاصطياد الدببة، في حين ستعطى شرطة مكافحة الشغب تعليمات باستخدام البنادق لإطلاق النار على هذه الحيوانات.