أول اصطدام محتمل لجرم فضائي بمركبة متحركة

اصطدم جسم غامض بزجاج سيارة ذاتية القيادة أثناء سيرها على طريق أسترالي سريع، في حادثة نادرة قد تسجل كأول اصطدام موثق لجرم فضائي بمركبة متحركة في العالم.

ووقعت الحادثة الفريدة عندما كان الطبيب البيطري أندرو ميلفيل سميث، يجتاز الطريق السريع بسيارته الكهربائية، حيث اصطدم جسم غامض بزجاج السيارة الأمامي بعنف.

وقال أندرو ميلفيل سميث من بلدة وايللا في جنوب أستراليا، لهيئة الإذاعة الأسترالية (ABC) إن الجسم ضرب الزجاج الأمامي للسيارة بقوة كبيرة لدرجة أن الزجاج بدا وكأنه يلين ويذوب جزئياً، وتشقق من نقطة الاصطدام. مضيفاً: «كان عنيفاً وغير متوقع.. اعتقدت أننا نتحطم».

وقد ذاب زجاج السيارة الأمامي جزئياً عند نقطة الاصطدام، وتشعبت منه تشققات غريبة، لكن المركبة استمرت في السير بكل هدوء، في مفارقة لفتت انتباه علماء المتحف الجنوب أسترالي الذين باشروا تحقيقاتهم.

وأبلغ ميلفيل سميث عن الحادث وموقعه، متحف جنوب أستراليا، الذي بدأ تحقيقاً علمياً لتحديد هوية الجسم الطائر. وإذا تبين أن الجسم نيزك، فقد تكون هذه هي أول حالة مسجلة في التاريخ لاصطدام نيزك بسيارة متحركة.