أصغر رائد فضاء و4 فئران في رحلة فضائية صينية

يضم الطاقم المقبل لمحطة تيانغونغ الفضائية الصينية في عداده أصغر رائد فضاء في تاريخ الصين، إلى جانب أربعة فئران، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية الصينية، أمس.

وقال الناطق باسم وكالة الفضاء الصينية للرحلات المأهولة (CMSA)، تشانغ جينغبو، إنه من المقرر إطلاق مهمة شنتشو - 21 اليوم الجمعة، الساعة 23:44 (15:44 بتوقيت غرينيتش) من مركز جيوتشيوان، لإطلاق الأقمار الاصطناعية في شمال غرب الصين.

وتعد محطة تيانغونغ الفضائية، التي تستضيف طاقماً من ثلاثة رواد فضاء يتناوبون عليها كل ستة أشهر، المحطة الرئيسية لبرنامج الفضاء الصيني. ويستعد المهندس وو فاي، البالغ 32 عاماً، ليصبح أصغر رائد فضاء صيني يسافر إلى الفضاء.

وقال للصحفيين، أمس: «أشعر بأنني محظوظ للغاية أن يصبح حلمي جزءاً من التاريخ المجيد لبرنامج الفضاء الصيني أعظم فرصة منحت لي في هذا العصر».

سيقود الفريق الطيار تشانغ لو، البالغ 48 عاماً، والذي شارك في مهمة شنتشو - 15 قبل أكثر من عامين، ويكمل تشانغ هونغ تشانغ، البالغ 39 عاماً، هذه المهمة.



كما تتضمن الرحلة 4 فئران - ذكران وأنثيان، ستشكل موضوع أولى تجارب صينية تُجرى في المدار على القوارض.