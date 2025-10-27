عروس محتالة تستولي على 12 ألف جنيه إسترليني بفضل «زفاف وهمي»

في حادثة احتيال أثارت الرأي العام في بريطانيا، قامت موظفة عقارات تُدعى شارلوت بلاكويل (31 عاماً) بخداع خطيبها إضافة إلى والدته، وثلاث من صديقاتها، عبر فبركة زفاف فاخر في تركيا والاستيلاء على أكثر من 12 ألف جنيه إسترليني، (15,960 دولاراً)، حسب صحيفة ديلي ميل.

وبحسب التحقيقات، أقنعت بلاكويل ضحاياها بأنها ستتولى ترتيبات سفرهم وإقامتهم في منتجع خمس نجوم، ودعتهم لتحويل المبالغ إليها مباشرة، كما طلبت مبالغ إضافية لترقية الغرف وحجز مصفف شعر استعداداً للحفل، قبل أن تدّعي لاحقاً إصابتها بمرض في القلب لتبرير تأجيل الزفاف، غير أن الخداع انكشف عندما حاول أحد الضيوف تأكيد الحجز، ليكتشف أن جميع الوثائق مزيفة.



واتضح أن بلاكويل استخدمت الأموال لسداد ديون قمار إلكتروني تراكمت عليها، في الوقت الذي كانت تحاول فيه أيضاً الاحتيال على جمعية خيرية لسرطان الأطفال بمبلغ 4000 جنيه إسترليني، بعدما زعمت كذباً أن ابنتها تحتاج إلى علاج عاجل في الخارج.



محكمة كارديف الملكية أدانتها بمحاولتي احتيال، وأصدرت ضدها حكماً بالسجن مع وقف التنفيذ، وإلزامها بالعمل المجتمعي.