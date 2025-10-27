صانع أحذية يحرس فصلاً من تاريخ هوليوود

في ورشة لصنع الأحذية في لوس أنجلوس، يشرف رجل يقول إن مهنته باتت في طريقها إلى الزوال، على آثار أقدام شخصيات صنعت تاريخ هوليوود.

وتضم صناديق مكدّسة، بهت لونها مع مرور الزمن، قوالب على أشكال أقدام مختلف الشخصيات التي أدت دوراً في عاصمة الترفيه الأمريكية على مدى أكثر من نصف قرن، فتتضمن المجموعة قالب قدم إليزابيث تايلور، إلى جانب بيتر فوندا وتوم جونز وهاريسون فورد.

ويقول صانع الأحذية كريس فرانسيس، الذي يحتفظ بقوالب أقدام المشاهير هذه: «هناك شيء من الجميع هنا».

وصل فرانسيس إلى المجموعة قبل سنوات عدة بعد وفاة الإيطالي باسكواله دي فابريتسيو، الذي عُرف بـ«صانع أحذية النجوم».

وتتضمن بعض الصناديق تذكارات أو إهداءات من عدد من نجوم الصف الأول. وتتضمن أخرى رسوماً لإنتاجات تلفزيونية أو سينمائية.