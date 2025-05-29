وتيرة الاحتباس الحراري في تسارع «مقلق»

أكد تقرير حديث صادر مؤخراً عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تسارع وتيرة الاحتباس الحراري العالمي. وأشار التقرير إلى وجود احتمال مرتفع بنسبة 80 % لأن تشهد الأعوام الخمسة المقبلة كسر الرقم القياسي السنوي لدرجات الحرارة العالمية مرة واحدة على الأقل، وهو ما ينذر بتفاقم الظواهر المناخية المتطرفة مثل الجفاف الشديد والفيضانات المدمرة، وحرائق الغابات.

وحمل التقرير، طبقاً لـ «روسيا اليوم»، مفاجأة صادمة للعلماء، حيث أظهر للمرة الأولى احتمالاً ولو ضئيلاً (بنسبة 1 %) بأن يتجاوز متوسط درجة الحرارة العالمية مستوى درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي قبل حلول عام 2030.

ويأتي هذا التحذير عقب بروز العقد الماضي (2014 - 2023) بوصفه الأكثر حرارة بالتاريخ المسجل. وشارك بإعداد التقرير 220 خبيراً من 15 مؤسسة بحثية مرموقة، بما فيها مكتب الأرصاد الجوية البريطاني.