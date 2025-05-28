قطعة كهرمان بوزن 1 كغم وعمر 45 مليون سنة

كشفت شركة «Kaliningrad Amber»، التابعة لمؤسسة «روستيخ» الحكومية، عن أول قطعة كهرمان تم استخراجها لعام 2025، حيث بلغ وزن القطعة أكثر من 1 كغ، ويُقدّر عمرها بأكثر من 35 مليون سنة، حسب «روسيا اليوم».

ووفقاً للبيان الصادر عن الشركة، تم العثور على أول قطعة كهرمان لموسم 2025، في محجر بريمورسكي، بوزن 1.082 كيلوغرام. تتميز القطعة بلونها الأصفر، وشكلها المثلث غير التقليدي، مع بنية مسامية كثيفة، بحالة حفظ ممتازة، وتضم شقاً جانبياً واحداً. ويقدّر الخبراء عمرها الجيولوجي ما بين 35 إلى 45 مليون سنة.

ستُعرض القطعة في متحف الشركة، أو ستطرح للبيع في مزاد علني، بعد استكمال جميع الفحوصات والاختبارات المطلوبة.

وتوضح آنا دوغينا خبيرة الأحجار الكريمة بالشركة: «تعد القطع الكهرمانية التي يتجاوز وزنها كيلوغراماً، قطعاً فريدة، نظراً لندرتها الشديدة. فبسبب هشاشة الكهرمان الطبيعية، نادراً ما يتم العثور على قطع كبيرة الحجم منه. فعلى سبيل المثال، لم يتجاوز عدد القطع المكتشفة في عام 2022 تسع عشرة قطعة، بينما لم يُعثر إلا على عشر قطع في العام الماضي».