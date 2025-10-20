تمساح يقتحم مسبح فندق فخم في أستراليا

أظهرت صور نُشرت على الإنترنت تمساحاً في مسبح فندق فاخر شمال شرقي أستراليا، فيما كان النزلاء مسترخين تحت أشعة الشمس، على بُعد أمتار قليلة.

فقد بيّن مقطع فيديو نُشر على منصة «تيك توك»، التمساح الصغير مستلقياً في قاع المسبح، في منتجع «شيراتون غراند ميراج» في بورت دوغلاس.

في الخلفية، يُمكن سماع مُصوّرة الفيديو المدعوة ليزا كيلر، وهي تقول «لا أريد إثارة قلق أحد، ولكن هناك تمساح في المسبح».

ثم تقترب من المسبح، حيث يُمكن رؤية السياح يسترخون حول المسبح.

وتلفت إلى أن النزلاء لم يتأثروا كثيراً بالزائر غير المتوقع، قائلة «لا أحد يبالي». وتشير التقديرات إلى أن أكثر من مئة ألف حيوان من تماسيح المياه المالحة، بالإضافة إلى تماسيح المياه العذبة، تعيش في شمالي أستراليا.

ولم يُحدد إلى أي نوع من هذين النوعين ينتمي التمساح المعني.