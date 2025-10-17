اكتشاف بقايا ديناصور عاش في جبال الإنديز قبل 230 مليون سنة

عثر علماء أرجنتينيون على عظام متحجرة لأحد أقدم أنواع الديناصورات في العالم في جبال الإنديز، على ما أعلنت وكالة «كونيسيت» CONICET للبحوث، أول من أمس. فقد اكتشف الفريق المؤلف من علماء تنقيب، بقيادة المعهد، هيكلاً عظمياً شبه كامل لهذا الزاحف الصغير الطويل العنق، والذي يحمل الاسم العلمي «هوايراكورسر جاغوينسيس»، على ارتفاع 3000 متر في شمال غربي الأرجنتين.

ولفتت «كونيسيت» إلى أن الفريق عثر على جزء من جمجمة الديناصور، وعمود فقري كامل، يمتد إلى الذيل، وأطراف أمامية وخلفية شبه سليمة.

وأشار الباحثون إلى أن هذا الاكتشاف، الذي نشرت نتائجه مجلة «نيتشر»، من شأنه أن يثري البحوث المرتبطة بتطور الأجناس.

وقال أوغستين مارتينيلي، أحد الباحثين، إن تقديرات «هوايراكورسور»، تشير إلى أنه جاب الأرض منذ ما بين 225 و230 مليون سنة، ما يجعله أحد أقدم الديناصورات في العالم.

ولفت الباحثون إلى أن هذا النوع عاش في نهاية العصر الترياسي، الذي شهد ظهور أول الديناصورات وأسلاف الثدييات.