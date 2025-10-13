غريزة البقاء تكافح تيار ماء هائجاً

التُقط مشهد مؤثر لكلب صغير يكافح التيار الهائج، محاولاً تفادي انجراف شهدته ولاية فيراكروز المكسيكية بعد هطول أمطار غزيرة خلال اليومين الماضيين.

وانتشر مقطع فيديو يُظهر لحظة تمسك كلب بسياج ليتجنب الانجراف بفعل التيار المائي في المكسيك، مثيراً موجة من التعاطف بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح العديد من المعلقين أن الكلب أُنقذ، وهو الآن بأمان بفضل جهود السكان المحليين في المكسيك.

وكان ما لا يقل عن 37 شخصاً لقوا مصرعهم في المكسيك إثر فيضانات وانهيارات أرضية اجتاحت المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد، عقب هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.