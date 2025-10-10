دراسة ترجح انهيار الكون خلال 20 مليار سنة

أفادت دراسة نشرت مؤخراً أن مجموعة حسابات علمية جديدة، كشفت أن مصير كوننا ربما يكون الانهيار تحت تأثير جاذبيته الخاصة خلال 20 مليار سنة، وذلك بناء على اكتشافات حديثة حول تطور الطاقة المظلمة.

ووفقاً للدراسة التي نقلها وقع «روسيا اليوم» يقدر العلماء أن العمر الإجمالي للكون سيبلغ 33.3 مليار سنة، وبما أن الكون الحالي يبلغ عمره 13.8 مليار سنة، فهذا يعني أن أمامنا نحو 19.5 مليار سنة قبل النهاية.

ويشرح فريق البحث، أن الكون بمراحل ثلاث متتالية، حيث سيستمر في التوسع لمدة 11 مليار سنة قادمة، ليصل إلى حجم يعادل 1.7 مرة من حجمه الحالي، وبعد ذلك سيصل إلى نقطة توقف حرجة، لتبدأ بعدها مرحلة الانكماش السريع التي ستستمر لمدة 8 مليارات سنة، تنتهي بما يعرف بـ«الانسحاق العظيم».