عنكبوت مُعدّل جينياً ينسج حريراً متوهجاً

في إنجاز علمي غير مسبوق، نجح باحثون من جامعة «بايرويت» الألمانية في استخدام تقنية (كريسبر - كاس9) لتعديل الجينات داخل عناكب حية، ما أسفر عن إنتاج حرير عنكبوت أحمر متوهج، لأول مرة في التاريخ.



ويُعد حرير العنكبوت من أكثر المواد الطبيعية إثارة لاهتمام العلماء، نظراً لما يتمتع به من قوة ومتانة ومرونة عالية، إضافة إلى كونه خفيف الوزن وقابلًا للتحلل الحيوي. ولكن حتى الآن، كانت التعديلات الجينية على العناكب نفسها تشكل تحدياً كبيراً للعلماء.

واختار الباحثون عنكبوت المنزل الشائع (Parasteatoda tepidariorum) كنموذج للتجربة، حيث قاموا بحقن بيوض إناث غير مخصبة بمحلول يحتوي على تسلسل جيني لبروتين أحمر فلوري، حسب ما ذكرت مواقع إخبارية. وبعد تزاوج هذه الإناث، ظهرت النتيجة المذهلة، «حرير متوهج باللون الأحمر».