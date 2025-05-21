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قصص مرئية

الحيتان الحدباء تغيّر مسار الولادة

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البيان

دبي

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة نيو ساوث ويلز، أن الحيتان الحدباء بدأت تلد في مناطق جنوبيّة أبعد بكثير مما كان يُعتقد سابقاً، مع تسجيل ولادات حتى في تسمانيا وجنوب نيوزيلندا، أي على بُعد أكثر من 1500 كيلومتر من مناطق التوالد المفترضة سابقاً في المياه الاستوائية.