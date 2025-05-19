مسيّرة تنقذ طفلة من الغرق

في لحظة درامية مذهلة، أنقذ صياد من ولاية فلوريدا فتاة صغيرة من الغرق بعدما علقت في تيار مائي قوي، مستخدماً طائرة مسيّرة لإيصال سترة نجاة إليها.

وكان أندرو سميث، من مدينة بينساكولا، يستخدم طائرته المسيّرة من طراز «SwellPro Fisherman Max» لمراقبة المياه بحثاً عن أسماك القرش قبالة شاطئ فورت بيكنز، عندما لمح فتاة وهي تصارع التيار المائي وتصرخ طلباً للمساعدة. ولاحظ سميث وجود عدد من سترات النجاة على الشاطئ، فسارع إلى استخدام طائرته المسيّرة لإيصال إحداها إلى الفتاة.

وأظهرت لقطات مصورة، لحظة إسقاط سترة النجاة من الطائرة المسيّرة وسط رياح قوية، حسب «سكاي نيوز». وسرعان ما وصل فريق الإنقاذ إلى الموقع وتمكن من إخراج الفتاة بأمان من الماء وتقديم المساعدة لها، حسبما ذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.