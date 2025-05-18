«بط أزرق» في بحيرة برازيلية

أدى حادث كيميائي ناجم عن وصول صبغة زرقاء إلى بحيرة في ولاية ساو باولو البرازيلية إلى نفوق الأسماك على الشاطئ، إضافة إلى تلوين ريش البط باللون الأزرق.



وبدأ مكتب النائب العام البرازيلي، الجمعة، تحقيقاً بعد الحادث الذي وقع في حديقة التوليباس النباتية في مدينة جندياي لتحديد المسؤولين عن التلوث، فيما يبدو أن السبب حادث سير.

وكان قد تم الإبلاغ عن انقلاب شاحنة محملة بنحو ألفي لتر من الصبغة يوم الثلاثاء الماضي، ما تسبب بدخول المادة إلى بحيرة الحديقة.

ونقل موقع «يو أو إل» الإخباري عن السلطة البيئية لولاية ساو باولو أن الصبغة المائية تستخدم عادة في مزارع الجمبري لعلاج الفطريات والطفيليات وتعد غير سامة.

ومع ذلك أثار الحدث حالة من القلق، واضطر فريق البيئة إلى إنقاذ العديد من الحيوانات، ومن بينها الإوز والبط الأزرق من مياه البحيرة.

