العثور على محفظة مفقودة بعد 51 عاماً

عثر عمال بناء خلال أعمال تجديد في مدرسة أوركارد بارك الثانوية بمدينة ستوني كريك بمقاطعة أونتاريو الكندية على محفظة مفقودة منذ عام 1974، أي قبل 51 عاماً.

المحفظة تعود للكندي توم شوبف، الذي كان يبلغ 17 عاماً عند فقدانها في عام 1974، واحتوت على بطاقات هوية مدرسية، ورخصة قيادة، وبطاقة تأمين اجتماعي، وصور عائلية، إضافة إلى تذكرة لمباراة هوكي بسعر 35 سنتاً وقائمة أسعار قديمة، حسب ما ذكرت وكالات ومواقع إخبارية.

لورنا ماكوين، مشرفة المدرسة، أوضحت أن العمال عثروا على المحفظة أثناء هدم أحد الجدران، قائلة: «كان من المدهش رؤية مقتنيات قديمة بهذه الحالة، فشعرنا بضرورة البحث عن صاحبها وإعادتها له بعد كل هذه السنين»، وبالفعل نجحت وفريقها في الوصول إلى شوبف، الذي يبلغ اليوم 67 عاماً، عبر موقع «فيسبوك».

شوبف عبّر عن صدمته قائلاً: «ظننت أنها مزحة، لكن عندما تصفحت محتويات المحفظة، استعدت ذكريات ضائعة، منها صورة قديمة لمنزل طفولتي الذي لا تزال والدتي تعيش فيه حتى اليوم»، وهذه الحادثة أعادت لشوبف جزءاً من ماضيه، وحولت واقعة فقدان بسيطة قبل عقود إلى لحظة مؤثرة مليئة بالحنين.