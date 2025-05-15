رادار يرصد «بطة متهورة» تطير بسرعة 52 كليومتراً

رصد رادار مستخدم لتوثيق المخالفات المرورية على الطرقات في وسط سويسرا بطة كانت تطير بسرعة زائدة، فيما أظهرت اللقطات أن الطائر قد يكون معتاداً على هذا النوع من «المخالفات»، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وقد فوجئت الشرطة في بلدة كونزيغ قرب العاصمة برن عندما اكتشفت أثناء مشاهدة صور الرادار الملتقطة مؤخراً، أن بطة برية كانت من بين مخالفين رُصدوا بواسطة نظام التحكم في السرعة، على ما ذكرت البلدية على صفحتها على «فيسبوك» خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقالت البلدية إن البطة البرية كانت تطير بسرعة 52 كيلومتراً في الساعة في منطقة تبلغ السرعة القصوى فيها 30 كيلومتراً في الساعة.