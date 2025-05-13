كنغر «يضرب» رجلاً حتى الموت

أكدت السلطات الأمريكية أن شقيق مالك حديقة حيوانات أليفة في ولاية كارولينا الجنوبية تعرّض للضرب حتى الموت على يد كنغر، بعد دخوله حظيرة الحيوان الأسترالي لـ«اللعب معه بعنف».



وتم العثور على جثة إيريك سلايت، البالغ من العمر 52 عاماً، داخل المنشأة قبل منتصف ليل الجمعة، بقليل في مزرعة «فايف ستار» بالقرب من بلدة لوريس، التي تقع على بُعد حوالي 30 ميلاً شمال مدينة ميرتل بيتش، وفقاً لمكتب الطب الشرعي في مقاطعة هوري.

وقال عضو المجلس المحلي مارك كوزي لشبكة «News13»، إن الضحية كان له «سجل سابق» في الدخول إلى حظيرة الكنغر و«الخشونة» معه، ويُعتقد أن هذا ما حدث حين توفي.

وأضاف: «الأمور خرجت عن السيطرة». وقد وُجدت جثة سلايت داخل الحظيرة بينما لا يزال الكنغر بداخلها. وكانت المزرعة قد نشرت مؤخراً صورة لكنغر أحمر ضخم يُدعى «السيد جاك»، ووصفت سلوكه قائلة: «يحب حكّ عنقه، ويأخذ المكافآت من يديك».



ولم يُحدد بعد ما إذا كان هذا هو الكنغر الذي تسبب في وفاة سلايت، لكن جثته وُجدت وعليها «إصابات متعددة نتيجة صدمات عنيفة».