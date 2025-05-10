مكثف فائق الأداء لتخزين الطاقة بتكلفة منخفضة

طور باحثو مركز أبحاث المواد الكربونية في معهد كوريا للعلوم مكثفاً فائقاً عالي الأداء يُتوقع أن يمثل الجيل القادم من أجهزة تخزين الطاقة. وتعتمد التقنية الجديدة على بنية ليفية تجمع بين أنابيب الكربون النانوية أحادية الجدار، والبوليمر الموصل منخفض التكلفة «بوليانيلين».

وقد أسهم هذا الدمج في تحسين تدفق الإلكترونات والأيونات، ما أدى إلى زيادة كثافة الطاقة وسرعة التفريغ، مع الحفاظ على استقرار الأداء حتى بعد أكثر من 100 ألف دورة شحن وتفريغ. ويمتاز المكثف الجديد بمرونة عالية وقدرة على تحمل الجهد العالي، ما يجعله مناسباً لتطبيقات. كما أن التركيب المركب للبنية الليفية يُنتج بتكلفة منخفضة وبعملية تصنيع بسيطة.