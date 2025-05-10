خوارزمية ثورية تحدد العمر البيولوجي

يعمل العلماء على تطوير خوارزمية تعلم عميق «فيس إيج»، يمكنها تحويل صورة شخصية إلى رقم يعكس العمر البيولوجي للشخص بدقة، وفق دراسة نشرتها مجلة «ذا لانسيت ديجيتال هيلث». ويقول مؤلفو الدراسة إن الخوارزمية قد تساعد الأطباء في تحديد من يمكنه تحمل العلاجات القاسية بأمان، ومن قد تتحسن حالته بشكل أفضل باتباع نهج أكثر لطفاً.

وقال ريموند ماك، المؤلف المشارك وأخصائي الأورام، في جامعة هارفارد في بوسطن: «نفترض أنه يمكن استخدام «فيس إيج» مؤشراً حيوياً في رعاية مرضى السرطان لتحديد العمر البيولوجي للمريض، ومساعدة الطبيب في اتخاذ القرارات الصعبة». وأضاف: «يمكن أن تساعد هذه الخوارزمية في توجيه القرارات بشأن جراحة القلب، أو استبدال مفصل الورك».