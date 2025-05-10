إدانة بريطانيين بقطع شجرة شهيرة

أدين رجلان، أمس، بقطع شجرة «سيكامور جاب» المحبوبة في شمال إنجلترا عام 2023 في عمل تخريبي تسبب في غضب واسع النطاق. وقضت هيئة محلفين بمحكمة نيوكاسل كراون بإدانة البريطانيين دانييل جراهام وآدم كاروثرز بالتسبب في أضرار جنائية بسبب قطع الشجرة.

ولم تكن الشجرة هي الأكبر أو الأقدم في بريطانيا، لكنها كانت ذات قيمة بسبب موقعها على جدار قديم بناه الإمبراطور هادريان في عام 122 ميلادي لحماية الحدود الشمالية الغربية للإمبراطورية الرومانية، وقد اجتذبت أجيالاً من المتابعين.

وكانت الشجرة معروفة لدى السكان المحليين، لكنها نالت اهتماماً دولياً في فيلم «روبن هود: أمير اللصوص» للمخرج كيفن كوستنر عام 1991. وكانت تقع بين تلتين على طول الجدار، ومثلت نقطة جذب للسياح والمصورين ومحبي التقاط صور السيلفي.