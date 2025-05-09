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قصص مرئية

مركبات بحرية ذكية مستوحاة من الأسماك

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البيان

دبي

صمم علماء من جامعة نورث وسترن بوليتكنيك في الصين مركبات بحرية ذكية، مستوحاة من أسماك «المانتا راي»، المعروفة بأجسامها الانسيابية، وزعانفها العريضة، التي تمنحها قدرة فائقة على الانزلاق بسلاسة تحت الماء، في خطوة واعدة نحو ثورة تكنولوجية في عالم المركبات تحت الماء، حسب ما ذكرت مواقع إخبارية.

وتتميز أسماك مانتا العملاقة بنسب أبعادها العالية، ما يجعلها نموذجاً رائعاً لأنظمة الدفع المصممة للعمل تحت الماء، وفق «إنتريستينغ إنجينيرينغ». ويساعد هذا التصميم على تحسين أداء المركبات تحت الماء، ويعتقد العلماء أن التصميم سيثري الجيل القادم من الروبوتات المائية المنسقة. وباستخدام صور لمجموعات أسماك مانتا حقيقية، صمم الباحثون المركبات استناداً إلى ثلاث أشكال من هذه الأسماك. 