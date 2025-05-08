تمساح يقتل امرأة

هاجم تمساح امرأة وقتلها في بحيرة بوسط ولاية فلوريدا، الثلاثاء، وفقاً لما ذكرته السلطات. ووقع الهجوم في بحيرة «كيسيمي»، جنوب مدينة أورلاندو، حسبما أفادت هيئة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية في فلوريدا.

وكانت المرأة على متن زورق، عندما واجهت تمساحاً وسقطت في الماء. وتم لاحقاً انتشال المرأة من المياه، وأُعلن عن وفاتها.

