موظفو «عالم ديزني» يتواصلون بلغة الرموز

كشفت مناقشة حديثة على موقع «ريديت» أن موظفي «عالم ديزني» في الولايات المتحدة لديهم أسماء رمزية خاصة للتواصل حول أمور تحدث في الحديقة، ربما لا يرغبون أن يعرفها الزوار.

وكتب أحد المستخدمين على الموقع: «اكتشفت أن لديزني كلمات سرية عندما يحاول الزوار القيام بأي أمر». ويبدو أن القائمة لا تنتهي، حيث تجاوزت التعليقات على الموضوع 45 ألف تعليق، بعضها من موظفين حاليين أو سابقين في ديزني.

وقال أحدهم: كنت أعمل في قسم النظافة في «عالم ديزني» عام 2016. نستخدم أسماء رمزية لتجنب إثارة الذعر.

وقال موظف آخر: أكثر رمز محزن كان «82»، ويعني أن الراكب أكبر من أن يناسب المقعد وكان عالقاً أو يثير الفوضى. وأضاف: وإذا أشار موظف إلى زميله بعبارة «ضيفنا العزيز»، فهذا يعني أنهم بحاجة لمساعدة لتهدئة الوضع.