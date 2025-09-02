البرق يلوث الهواء وينقيه

أكدت دراسة أمريكية حديثة لباحثين من جامعة ماريلاند، أن كل ومضة برق تُطلق غازات ملوثة للجو، تماماً كما تفعل عوادم السيارات. وتمكن الباحثون من رصد تأثير البرق على جودة الهواء بشكل لحظي، باستخدام القمر الصناعي التابع لـ«ناسا» المعروف باسم TEMPO.

وأوضحت الدراسة أن البرق يُشكل عالمياً ما بين 10% و15% من إجمالي أكاسيد النيتروجين في الغلاف الجوي، وهي غازات ترتبط عادةً بالتلوث البشري.

مشيرة كذلك إلى أن البرق، إلى جانب تلويث الهواء، يُطلق أيضاً جذور الهيدروكسيل، التي تعمل على تفكيك غازات ضارة مثل الميثان، أي أنه يلوث وينقي في الوقت نفسه.