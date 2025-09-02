مفاعل نووي يستخدم الصوديوم السائل للتبريد

شرعت شركة Aalo Atomics الأمريكية في إنشاء أول مفاعل نووي تجريبي يستخدم الصوديوم السائل كمبرد، وأطلقت عليه اسم Aalo-X. ويشيَد المشروع بالقرب من المختبر الوطني في أيداهو. وتخطط الشركة لإنهاء بناء مفاعلها النووي التجريبي Aalo-X وإطلاقه بحلول 4 يوليو من العام المقبل، ما يعكس سرعة نشر المفاعلات النووية الصغيرة.

ويأتي المشروع ضمن البرنامج التجريبي لوزارة الطاقة الأمريكية، الذي يتيح اختبار تقنيات نووية مبتكرة خارج المختبرات الوطنية، ما يمهد الطريق نحو التطبيق التجاري. ما يميز Aalo-X هو كونه مفاعلاً مبرداً بالصوديوم.

حيث يُستخدم الصوديوم السائل بدلاً من الماء لامتصاص الحرارة، ما يزيد كفاءة نقل الحرارة ويقلل الاعتماد على مصادر المياه، ويعتمد المفاعل على ثاني أكسيد اليورانيوم منخفض التخصيب، المستخدم عادة في المفاعلات النووية المعيارية الصغيرة.

وقال مات لوسزاك، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: «اختيارنا للبرنامج التجريبي يمثل محفزاً لتحقيق هدفنا بالانتقال من تأسيس الشركة إلى انشطار الوقود النووي في أقل من ثلاث سنوات». وأضاف أن هذه السرعة في التطوير كانت تبدو مستحيلة قبل عام واحد فقط، وبعد إطلاقه سيكون Aalo-X أول مفاعل صوديوم في الولايات المتحدة منذ أكثر من 40 عاماً.