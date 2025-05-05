نجاة ركاب طائرة محطمة قضوا 36 ساعة بين الثعابين والتماسيح

نجا 5 أشخاص من حادث تحطم طائرة صغيرة في غابات الأمازون البوليفية، بعد أن قضوا 36 ساعة محاصرين في مستنقع مليء بالتماسيح والثعابين، وذلك بعد أن اضطرت الطائرة للهبوط بسبب عطل في المحرك.

وفي التفاصيل، فقد بدأت الرحلة من بلدة باورس متجهة إلى مدينة ترينيداد، ولكن بعد نحو ساعة من الإقلاع، واجهت الطائرة مشاكل تقنية أدت إلى فقدان الاتصال بها، فاضطر الطيار إلى البحث عن مكان للهبوط الاضطراري، وانتهى به الأمر إلى الهبوط في مستنقع بالقرب من نهر إيتانوماس، حسب ما ذكرت مواقع ووكالات إخبارية.

بعد الهبوط، انقلبت الطائرة، وتمكن الطيار وثلاث نساء وطفل من الخروج والتمسك بجسم الطائرة المقلوب، وفقاً لصحيفة «مترو» البريطانية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر ركاباً على متن طائرة تابعة لشركة Delta Air Lines وهم يمسكون بسقف الطائرة.

اللافت أنه خلال هذه الفترة كانوا محاطين بالتماسيح، بالإضافة إلى الثعابين والبعوض، ولم يكن لديهم ماء للشرب، واعتمدوا على دقيق الكسافا الذي كان بحوزة أحد الركاب للبقاء على قيد الحياة.

وفي اليوم الثاني، لاحظوا قارب صيد قريباً، فلوّحوا له باستخدام ضوء الهاتف، مما أدى إلى استدعاء فرق الإنقاذ، وأكدت السلطات أنهم في حالة صحية جيدة.

