دليل يؤكد «المصارعة الرومانية» بين البشر والأسود

بينت دراسة حديثة نشرت في مجلة «بلاس ون»، حقيقة المصارعة بين البشر والحيوانات المفترسة، في زمن الإمبراطورية الرومانية، وذلك كجزء من عروض ترفيهية كانت تجرى وتتضمن فقرات وحشية مهولة مثل هذه الجولات القتالية.

وبينت الدراسة أن العلماء حصلوا على أول دليل مادي يؤكد هذه المسألة، إذ اكتشف علماء آثار عضة أسد على هيكل عظمي بشري اكتشف في مقبرة يعود تاريخها إلى 1800 عام على أطراف مدينة يورك البريطانية، وهي (العضة) تعد أول دليل مادي على قتال البشر مع الحيوانات في زمن الإمبراطورية الرومانية.

وذلك حسب ما أوضحت صحيفة «الغارديان»، طبقاً لـ«روسيا اليوم». ورغم أن النصوص والفسيفساء القديمة تصف مناظر صراع بين المصارعين والحيوانات المفترسة مثل الأسود والدببة، إلا أنه لم يتم العثور من قبل على دليل مادي من الرفات البشرية يؤكد أن هذه العروض كانت جزءاً من وسائل الترفيه الرومانية.