فراشات تتنقل مسترشدة بالنجوم

كشف العلماء عن سر واحدة من أكثر الهجرات إثارة للدهشة في عالم الحشرات، حيث تقطع فراشات «بوغونغ» الأسترالية سنوياً مسافة 1000 كيلومتر، مسترشدة بالنجوم والمجال المغناطيسي للأرض.

وفي كل ربيع تتجه الملايين من فراشات «بوغونغ» الأسترالية إلى جبال الألب الأسترالية لقضاء الصيف الحار في كهوف الجبال الباردة.

والأمر المدهش هو أن هذه الملاحة المعقدة تقوم بها فراشات بوغونغ اعتماداً على دماغ صغير بحجم بذرة الخشخاش. وكشف العلماء هذا اللغز من خلال تجارب أجريت في مختبر خاص، حيث أنشؤوا سماء نجمية اصطناعية ومجالاً مغناطيسياً قابلاً للتحكم.

وعندما قلب الباحثون السماء النجمية، غيرت الفراشات اتجاهها على الفور إلى الاتجاه المعاكس، أما في الظروف التي لم تكن فيها النجوم مرئية، فاعتمدت الحشرات على البوصلة المغناطيسية.