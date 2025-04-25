عرض عينات تربة من جانب القمر المظلم

عرضت الصين لأول مرة أمام الجمهور، عينات من التربة، نُقلت من الجانب المظلم للقمر. ويتزامن هذا الحدث مع احتفال الصين باليوم الوطني لعلوم الفضاء، الذي يصادف الذكرى الـ 55 لإطلاق أول قمر صناعي صيني «دونغ فانغ هونغ-1» (الشرق الأحمر-1). وفي عام 2024.

وبعد مرور أكثر من 50 عاماً على إطلاق ذلك القمر الاصطناعي، أصبحت الصين أول دولة في العالم تهبط بنجاح على الجانب المظلم للقمر، وتجلب عينات تربة منه.

وقد عُرضت عينات التربة القمرية التي جمعها المسبار «تشانغ آه-6» من حوض القطب الجنوبي «أيتكين»، على الجانب المظلم للقمر، في مركز معارض «شانغهاي إكسبو»، بمناسبة اليوم الوطني لعلوم الفضاء. كما تم عرض عينات أخرى، جمعتها مهمة «تشانغ آه-5» في ديسمبر 2020.

وصرح نائب مدير إدارة برنامج الفضاء الصيني المأهول، لين شيتشيانغ، أول من أمس، بأن الصين تجري تحضيرات ناجحة لتنفيذ مهمة مأهولة إلى القمر، حيث تجري حالياً تطوير واختبار النماذج الأولية للمركبات الفضائية اللازمة. ومن المخطط أن يهبط أول مواطن صيني على سطح القمر بحلول عام 2030، لإجراء أبحاث علمية.

يذكر أن برنامج الصين لاستكشاف القمر، الذي يحمل اسم «تشانغ آه»، تيمناً بأسطورة صينية قديمة، يتضمن عدة مراحل، منها الدوران حول القمر، والهبوط عليه، والعودة إلى الأرض.