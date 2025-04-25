كهف أعاجيب عمره 480 مليون سنة

في منطقة نائية بجنوب غربي الصين، اكتشف مستكشف الكهوف الصيني تشاو غيه كهفاً جيولوجياً فريداً من نوعه، يُعرف بـ «كهف الكالسيت»، يعود تاريخه إلى 480 مليون سنة. وبحسب صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، يتكوّن الكهف من رواسب كالسيت بكر، وصفها الخبراء بأنها فريدة، ولم تُرَ في الطبيعة من قبل، وإنما عُرفت فقط عبر نماذج افتراضية.

ويُعدّ هذا الاكتشاف مفاجأة علمية لعلماء الجيولوجيا، الذين أبدوا دهشتهم من التكوينات الطبيعية الدقيقة داخل الكهف، حسب ما ذكرت مواقع إخبارية.

ويُشبه الكهف عالماً جوفياً ساحراً، تزيّنه بلورات بيضاء كالثلج، و«لآلئ كهفية» تتلألأ في العتمة، وتكوينات مخروطية، تشكّلت عبر آلاف السنين. لكن هذا الجمال المدهش، تعرّض لتهديد مباشر، بعد أن بدأ مؤثرون على وسائل التواصل الاجتماعي دخول الكهف للتصوير، ما تسبب بأضرار جسيمة.