«كعكة فراولة» طولها 122 متراً وتزن 1,2 طن

باستخدام 4000 بيضة وشاحنة محملة بالسكر والكريمة، حضّر طهاة فرنسيون متخصصون بالحلويات، أول من أمس، كعكة بالفراولة، تمتد على 121,8 متراً، قائلين إنها الأطول في العالم.

واستعان يوسف الغاتو بعشرين طاهياً لصنع قالب الحلوى الذي بلغ وزنه 1,2 طن، واستغرق تحضيره أسبوعاً كاملاً. وعُرض على طاولات بحلبة تزلج على الجليد في أرجنتوي بضاحية باريس، ليتمكن السكان من معاينته.

وتجاوز طول الكعكة أخرى مماثلة بطول 100,48 متر، حُضّرت في بلدة سان ماورو تورينيزي الإيطالية عام 2019. واستُخدم في تحضير كعكة يوسف الغاتو 350 كيلوغراماً من الفراولة، و150 كيلوغراماً من السكر، و415 كيلوغراماً من الكريمة.

ولتدخل الكعكة موسوعة غينيس للأرقام القياسية، تعيّن أن يكون عرضها ثمانية سنتيمترات، وارتفاعها ثمانية سنتيمترات على الأقل. كانت الإجراءات اللوجستية صعبة جداً، لدرجة أن الفريق «استخدم موقد لحام لتسخين الوعاء»، الذي وُضع فيه مزيج الكريمة، وفق زوجة الشيف، نادية الغاتو. وأكد يوسف الغاتو أنه يحلم منذ صغره بتسجيل رقم قياسي.

وقال: «كنت أبحث عن منتج، أو معجنات فرنسية، وأردت أيضاً تسليط الضوء على المنتجات الزراعية، مثل الفراولة الفرنسية، ومنتجات مثل الحليب والقشدة والزبدة». واستمتع سكان أرجنتوي، الذين ذهبوا لمعاينة الكعكة المليئة بالسعرات الحرارية، بتذوق قطع منها.