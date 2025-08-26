مطاعم صينية تحاكي أجواء السجون

انتشر العديد من المطاعم والكافيهات التي تتميز بطابع فريد وغير تقليدي، في عدد من المدن الصينية، حيث يعيش مرتاودها تجربة تحاكي أجواء السجون بكل تفاصيلها، من ارتداء البدلات البرتقالية، إلى الجلوس داخل زنازين معدنية، حسب ما ذكرت وكالات ومواقع إخبارية.

ويبدأ الزوار رحلتهم بمجرد الدخول، إذ يُطلب منهم التوقيع على «اعتراف» بجرائم وهمية، قبل التقاط صور لهم على طريقة صور المشتبه بهم، ثم يُقتادون إلى «زنزاناتهم» الخاصة.



أما العاملون فيؤدون دور الحراس، ويتعاملون مع الضيوف كأنهم سجناء حقيقيون، مع تذكيرهم بقواعد المكان الصارمة، وفقاً لـصحيفة «ساوث تشاينا مورنينغ بوست».



ويعكس ديكور هذه المقاهي تفاصيل مستوحاة من السجون، مثل الجدران المليئة بالكتابات العشوائية والجرائد القديمة، إضافة إلى غرف مظلمة، أُعدت كغرف تحقيق مزودة بأصفاد وسلاسل وأدوات عقاب.

ويدفع الزبائن رسوماً إضافية مقابل استئجار البدل البرتقالية. الفكرة التي يقول بعض أصحابها إنها مستوحاة من المسلسل الأمريكي Orange is the New Black، لاقت إقبالاً واسعاً، حيث يتسابق كثيرون لتجربة أجواء السجن، ومشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي.