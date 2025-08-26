«وزير نقل» يقود بسرعة 225 كيلومتراً في الساعة!

تلقى وزير النقل التركي، عبدالقادر أورال أوغلو، مخالفة سرعة بعد أن نشر مقطع فيديو لنفسه، وهو يقود بسرعة 225 كيلومتراً في الساعة على طريق سريع، أي ما يقرب من مثلي الحد القانوني المسموح.

وأظهر المقطع، الذي جرى تركيبه على أنغام موسيقى شعبية ومقتطفات من خطاب للرئيس رجب طيب أردوغان يشيد فيه بالبنية التحتية للحكومة، عداد سرعة السيارة التي كان يقودها الوزير، وهو يرتفع بسرعة كبيرة وسيارته وهي تتجاوز الآخرين في المسار السريع على طريق أنقرة-نيكدة السريع.

وحسب موقع «روسيا اليوم»، فرضت شرطة المرور في وقت لاحق غرامة قدرها 9267 ليرة (280 دولاراً) على الوزير بسبب تجاوزه السرعة المقررة على بعد حوالي 50 كيلومتراً خارج العاصمة أنقرة.

وفي مواجهة ردود الفعل الغاضبة نشر أورال أوغلو صورة للمخالفة على منصة «إكس» وكتب «أعتذر لأمتنا».

والحد الأقصى للسرعة القصوى في تركيا على الطرق السريعة هو 140 كيلومتراً في الساعة، وتظهر البيانات الرسمية أن 6351 شخصاً لقوا حتفهم خلال العام الماضي في نحو 1.5 مليون حادث طريق.