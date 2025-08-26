حفل زفاف على أعلى قمّة في أوروبا

نظم شاب روسي وعروسه، مؤخراً، حفل زفافهما، على جبل إلبروس، أعلى قمة جبلية في أوروبا، إذ أفادت وكالة «نوفوستي»، بأن العروسين، أنطون وكريستينا، نظما الحفل بحضور الأهل والأصدقاء، في منتجع بمنطقة القوقاز الروسية، وسُجل الزواج رسمياً، خلالها، وذلك على ارتفاع 5080 متراً فوق سطح البحر، وسط طقوس مهيبة قادها رئيسة مكتب التسجيل المدني بمنطقة إلبروس.

وذكرت الوكالة، أنه، ورغم الظروف الجوية الصعبة بالقمة، من أمطار غزيرة ورياح عاتية وعواصف رعدية وتساقط للثلوج، ظهر العروسان مبتسمين وحظيا بأجمل الأوقات وسط المدعوين، وخاصة أن المكان له ذكرى خاصة لديهما.

إذ زار أنطون وكريستينا جبل إلبروس للمرة الأولى في عام 2020، فسحرتهما عظمة الطبيعة وجمال الجبل الخرافي، ما جعله الموقع المثالي لخطوة حياتية كبيرة.