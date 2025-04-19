«قاعدة الخمس ثوانٍ» لسقوط الطعام تثبت فشلها

كشفت تجربة جديدة على «تيك توك» زيف «قاعدة الخمس ثوانٍ» لتناول الطعام بعد سقوطه، التي لطالما آمن بها كثيرون حول العالم. وادّعى البعض لسنوات أن تناول الطعام بعد سقوطه على الأرض خلال 5 ثوانٍ فقط لا يشكل خطراً صحياً، لكن مستخدم «تيك توك»، المعروف بـ @HowDirtyIs، قرر وضع هذه القاعدة تحت المجهر، وكانت النتائج غير مشجعة على الإطلاق.

وفي تجربته، أسقط أطباقاً بترية على سطح ملوث لفترات زمنية مختلفة، تراوحت بين صفر ثانية ودقيقة كاملة، ثم خزّن العينات في الثلاجة بانتظار النتائج.

وتبيّن أن ملامسة طبق بتري للأرض ولو للحظة واحدة فقط (صفر ثانية بحسب التجربة) أدّت إلى امتلائه بمئات المستعمرات البكتيرية. وقال صاحب التجربة: «خمس ثوانٍ أو ستون، النتيجة سيئة في كل الأحوال».

وازدادت كمية البكتيريا مع مرور الوقت: من 5 إلى 20 ثانية، بدت الأطباق متشابهة إلى حد كبير، لكن بعد 30 ثانية، نمت مستعمرة ضخمة وصفها بـ«الولد الكبير».

وتفاعل المستخدمون بشدة مع الفيديو، وعلّق أحدهم ساخراً: «الأمريكيون فقط من يصدقون هذه القاعدة. لا يمكن للعقلاء أن يؤمنوا بشيء كهذا!»، وكتب آخر:

«لن آكل طعاماً سقط على الأرض مرة أخرى». ومع ذلك، تمسك بعض المتابعين بإيمانهم بالقاعدة، إذ وصف أحدهم البكتيريا بأنها «نكهة إضافية».

ورغم شعبية القاعدة، فإن أصلها ما زال غير مؤكد.