كهرباء من قطرات المطر

تمكن فريق من علماء الفيزياء في سنغافورة من تطوير جهاز مبتكر قادر على تحويل طاقة قطرات المطر إلى كهرباء بكفاءة غير مسبوقة تصل إلى نحو%10 ويستخدم العلماء لهذا الغرض أنابيب مجهرية مصنوعة من بوليمرات تحتوي على الفلور. ويمكن لكل متر مربع من هذا الجهاز توليد حوالي 100 واط من الطاقة، وفقاً للجمعية الكيميائية الأمريكية.

وأوضح الدكتور سو سيولين، الأستاذ المساعد في جامعة سنغافورة الوطنية، أن نظام توليد الطاقة من قطرات المطر يعتمد على مبدأ علمي دقيق، حيث ذكر: «عندما تسقط قطرات الماء عبر أنابيب رأسية على شكل دفعات متقطعة بدلاً من التدفق المستمر، فإنها تولد طاقة كهربائية كبيرة.

هذه التقنية تفتح آفاقاً جديدة لاستغلال طاقة الأمطار في إنتاج كهرباء نظيفة ومتجددة بنسبة %100».

وأوضح الباحثون أن الجهود العلمية الأخيرة في مجال فيزياء الطاقة تركز على تطوير تقنيات مبتكرة لاستخلاص الكهرباء من حركة المياه.