مدينة يابانية: ساعتان يومياً لاستخدام الهواتف الذكية

تعتزم مدينة يابانية حض جميع مستخدمي الهواتف الذكية فيها على حصر وقت استخدامهم للشاشات بساعتين يومياً، خارج العمل أو المدرسة، بموجب مرسوم مقترح لا يتضمن أية عقوبات لغير الملتزمين. هذا الحد الذي سيوصَى به لجميع سكان مدينة تويوآكي في وسط اليابان غير ملزِم، ولن تُفرض أية عقوبات على الاستخدام الزائد، وفق مسودة المرسوم.

ويهدف المقترح إلى «منع الاستخدام المفرط للأجهزة الذي يُسبب مشكلات صحية جسدية ونفسية... بما في ذلك مشاكل النوم»، وفق تصريحات أدلى بها رئيس البلدية، ماسافومي كوكي، الجمعة.

ويحض مشروع المرسوم تلاميذ المدارس الابتدائية على تجنب استخدام الهواتف الذكية، بعد الساعة التاسعة مساءً، كما ينصح تلاميذ المرحلة الإعدادية وما فوق بعدم استخدامها بعد الساعة العاشرة مساء.

وأثارت هذه الخطوة ردود فعل غاضبة على الإنترنت، حيث وصف الكثيرون الخطة بأنها غير واقعية. ودفعت الردود الغاضبة برئيس البلدية إلى التوضيح بأن حد الساعتين ليس ملزماً، مؤكداً أن الإرشادات «تقر بفائدة الهواتف الذكية وضرورتها في الحياة اليومية».

وسيُنظر في المرسوم الأسبوع المقبل، وفي حال إقراره، سيدخل حيز التنفيذ في أكتوبر.